В Челябинске на кондитерской фабрике прогремел взрыв

В Челябинске на кондитерской фабрике «Mirel» взорвалась печь. Обошлось без жертв, но предприятию нанесен большой ущерб.

О ЧП рассказал сегодня, 12 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска руководитель управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев.

10 ноября в результате нарушения технологического процесса при запуске газовой печи в цехе по производству кондитерских изделий произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрывной волной выбило все стекла.

«Цех размерами 60 на 30, железобетонный, кровля металлическая, электрифицирован, газифицирован. Повреждения несущих конструкций нет. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Из помещения цеха самостоятельно эвакуировалось 20 человек персонала», - сообщил Александр Рымарев.

На место выезжали сотрудники МЧС, полиции, работники газовой службы, энергослужбы, СМП, всего 45 человек и 14 единиц техники. Предварительная причина ЧП - нарушение технологического процесса.