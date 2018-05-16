В Челябинске начинается суд над адвокатами из дела экс-следователя СКР Козлова

В Центральном районном суде Челябинска сегодня, 16-го мая, состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой. Обе дамы «засветились» вместе с бывшим старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Александром Козловым, обвиняемым в приготовлении к получению взятки.

Напомним, Брагина и Пешкова обвиняются в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, по части четвертой статьи 291.1 УК РФ.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в Центральном районном суде южноуральской столицы, по делу назначено первое судебное заседание. Оно состоится 28-го мая в 11 часов.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2017-го года у Александра Козлова возник преступный умысел на получение через посредниц (Брагину и Пешкову) взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца Козлов не смог в связи с тем, что был задержан.

Известно, что он вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка (по предварительной информации, в четыре миллиона рублей) предназначалась Козлову за положительное решение вопроса в пользу обвиняемого. Козлов также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко.