В Челябинске наркоман за рулем устроил аварию маршрутки
В Челябинске водитель маршрутного такси, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попал аварию на остановке. В ДТП пострадала одна из пассажирок.
Авария произошла 20 ноября на остановке, расположенной по улице Чайковского.
«Водитель маршрутного такси № 48 совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении маршрутным такси № 96. У водителя этого микроавтобуса были признаки наркотического опьянения»,- сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.
В результате ДТП пострадала пассажирка 96-ой маршрутки. Женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.