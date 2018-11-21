Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 10:30
http://uralpress.ru/node/297607
C

В Челябинске наркоман за рулем устроил аварию маршрутки

В Челябинске водитель маршрутного такси, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попал аварию на остановке. В ДТП пострадала одна из пассажирок.

Авария произошла 20 ноября на остановке, расположенной по улице Чайковского.

«Водитель маршрутного такси № 48 совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении маршрутным такси № 96. У водителя этого микроавтобуса были признаки наркотического опьянения»,- сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

В результате ДТП пострадала пассажирка 96-ой маршрутки. Женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
наркоманы
ДТП