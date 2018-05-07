В Челябинске нелегальные маршрутчики портят трамвайные пути. Пока общественный транспорт находится в вынужденном простое они выходят на его маршрут.

Об этом сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

«Маршрутчики откручивают болты от рельсов, чтобы не ходили трамваи. На прошлой неделе из-за этого один из трамваев сошел с рельсов. Это привело к 11-часовму простою. Мы считаем, что это было сделано преднамеренно, потому что в этот момент на маршруте следования трамвая сразу появился нелегальный перевозчик», - отметил Александр Павлюченко.

Также Александр Павлюченко отметил, что это не единичный случай. Кроме того, имеют место случаи, когда для парализации работы трамваев в вагоны и на остановки подкидывают подозрительные пакеты, чтобы таким блокировать движение.

«Все прекрасно понимают, что нарушением графика работы трамваев пользуются нелегальные перевозчики. Написано обращение в полицию Металлургического района. Пусть правоохранители с этим разбираются и ищут виновных», - добавил глава Челябинска Евгений Тефтелев.