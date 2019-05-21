В Челябинске незаконная добыча глины велась в промышленных масштабах

В Советском районе Челябинска обнаружены нелегальные глиняные карьеры. Общая площадь незаконных разработок превысила сорок тысяч кубических метров.

На момент приезда инспекторов министерства имущества и природных ресурсов региона, проводивших административное расследование, водитель экскаватора осуществлял погрузку глины в самосвал. При этом разрешение на добычу полезных ископаемых у него отсутствовало.

О том, что полезные ископаемые добывались в промышленных масштабах, свидетельствует количество самосвалов на участке работ: в очереди на погрузку стояли еще семь машин. В паре километров от первого карьера был обнаружен второй экскаватор, также незаконно осуществляющий горно-добычные работы.

В настоящее время один из водителей признал свою вину и привлечен к административной ответственности, в отношении второго возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила пресс-секретарь министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области Юлия Касимова.

По ее словам, работа по пресечению нелегальной добычи полезных ископаемых, в том числе подземных вод, является одной из приоритетных задач министерства для обеспечения на территории региона рационального природопользования.

С начала года за пользование недрами без лицензии к административной ответственности на Южном Урале привлечены 12 должностных и физических лиц.