В Челябинске пара сорвалась с обрыва в карьер Изумрудный

Парень и девушка сорвались с высоты семи метров и упали на дню карьера. Чтобы их эвакуировать понадобилась помощь спасателей.

Вечером первого июля на пульт оперативного дежурного поступила информация от очевидца о двух молодых людях, упавших в Изумрудный карьер. На место выехали спасатели, сотрудники полиции, МЧС и медики.

«В ходе осмотра было установлено, что мужчина 20 лет и женщина 21 года упали с высоты 5-7 метров на дно в сухой части карьера. Самостоятельно пострадавшие выбраться не могли. В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму, а у женщины выявлен перелом ноги», - сообщили в пресс-службе управления обеспечения безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

По предварительной информации, парень оступился, а девушка пыталась ему помочь. В итоге оба сорвались вниз. Эвакуация на носилках наверх была невозможна из-за особенностей склона. Сотрудниками экстренных служб было принято решение переправить пострадавших на надувной лодке по водной части карьера.