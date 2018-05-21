В Челябинске по факту смертельного ДТП с участием дорогой иномарки возбуждено уголовное дело. Водитель, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, находится в СИЗО.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области в отношении водителя, управлявшего BMW и совершившего 20 мая ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Учитывая, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 20 мая около 09:30 у дома 116 по улице Комарова, мужчина, управляя автомобилем BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с тремя автомобилями: Лада Веста, Skoda Oktavia и затем с автомобилем ГАЗ-31029.

В результате ДТП водитель отечественной автомашины скончался на месте. Пассажир автомобиля ГАЗ, женщина и водитель Skoda Oktavia получили телесные повреждения, госпитализированы.