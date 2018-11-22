В Челябинске задержали подростков, ограбивших салон сотовой связи

Сотрудники подразделений уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску и регионального полицейского главка задержали подростков, подозреваемых в хищении смартфонов из салона сотовой связи на сумму более миллиона рублей.

«Четверо неизвестных в масках ворвались в салон сотовой связи в Металлургическом районе Челябинска. Применив в отношении работника газовый баллончик, нападавшие похитили мобильные телефоны и скрылись. Потерпевший обратился в районный отдел полиции. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся необходимые процессуальные действия. Часть похищенных смартфонов молодые люди успели продать. Оставшиеся сотовые телефоны изъяты», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Известно, что самому младшему из грабителей едва исполнилось 15 лет, а самому старшему – 18.

Изначально уголовное дело по статье «Грабеж» было возбуждено полицейскими Металлургического района Челябинска, но в связи с тем, что в совершении налета на салон сотовой связи принимали участие несовершеннолетние, материалы были переданы в следственные органы регионального Следственного управления следственного комитета.

Действия подозреваемых были переквалифицированы на другую статью.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей и двух несовершеннолетних подростков, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Разбой». За совершение данного противоправного деяния максимальное наказание – лишение свободы на срок до пятнадцати лет», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствием устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.