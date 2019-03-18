В Челябинске полицейский, возвращаясь со службы, задержал вора

Полицейские Челябинска ищут подельников вора, совершившего кражу из магазина «Монетка». Его не месте преступления задержал оперативник, возвращавшийся со службы. Двоим удалось скрыться.

Фото: холдинг предприятий безопасности «Варяг»

Кража произошла 16 марта в половине пятого утра. В магазин «Монетка», расположенный по улице третьего Интернационала, разбив витрину, забрались трое. Они нагрузили тележку продуктами питания, сигаретами и алкоголем, а когда пытались скрыться, то были замечены сотрудником полиции, который возвращался со службы домой. Страж порядка одного из них задержал, двое других успели убежать. Полицейский нажал тревожную кнопку. Группе быстрого реагирования «Варяг» потребовалась всего пара минут, чтобы среагировать на сработку сигнализации. Вор был передан наряду полиции.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Поиск его подельников продолжается.