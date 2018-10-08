В Челябинске после аварии загорелись легковушка и маршрутное такси
В Челябинске после аварии загорелись легковушка и маршрутное такси. Жертв удалось избежать.
ЧП произошло сегодня, восьмого октября, начале седьмого утра на улице Героев Танкограда.
Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус Форд Транзит. От удара началось возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля. Затем пламя перекинулось на кабину микроавтобуса. Справится своими силами водителям не удалось. На место были вызвали сотрудники МЧС.
«Сотрудники МЧС прибыли на место через пять минут. Возгорание было ликвидировано. Пожар локализован», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.