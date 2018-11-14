В Челябинске с восьмого этажа сбросили холодильник на припаркованные машины. Лишь по счастливой случайности рядом не оказалось ни водителей автомобилей, ни прохожих.

Инцидент произошел ночью 13 ноября в Ленинском районе Челябинска. Жители квартиры одной из многоэтажки, расположенной на восьмом этаже, выбросили с балкона холодильник.

Следом за ним таким же образом в свободный полет отправилась оконная рама. Под окнами стояли припаркованные автомобили. Основной удар пришелся на капот «Тойоты». По счастливой случайности в момент удара рядом не оказалось владельца машины и прохожих.

Крупногабаритную домашнюю утварь утром обнаружил дворник. Холодильник и оконную раму он отнес на помойку и сообщил в полицию.

«В УМВД России по городу Челябинску сообщение о повреждении автомобиля зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из группы Вконтакте Наш Челябинск