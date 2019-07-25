В Челябинске снова похитили трамвайные рельсы

В Челябинске на Свердловском тракте украли контррельсы. Чтобы избежать аварии, движение трамваев замедлили.
Инцидент произошел утром 25 июля на Свердловском тракте в районе Ветлечебницы. Трое неизвестных спилили семь метров контррельсов, которые удерживают трамваи от схода.
«Сообщение о данном факте в полиции зарегистрировано. На место выехала оперативно-следственная группа. Проводится проверка», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Это далеко не первый подобный случай в Челябинске. 30 мая на улице 2-ой Павелецкой в районе остановки «Садовая» злоумышленники украли 80 метров трамвайных рельсов. Кроме того, в начале мая директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко сообщал, что маршрутчики откручивают болты от рельсов, чтобы не ходили трамваи. Был прецедент, когда из-за этого один из трамваев сошел с рельсов. Это привело к 11-часовому простою. Кроме того, имели место случаи, когда для парализации работы трамваев в вагоны и на остановки подкидывали подозрительные пакеты, чтобы таким блокировать движение. А пока трамваи стояли, на их маршрут выходили нелегальные перевозчики.