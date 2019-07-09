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Автор:
Инна Шемаева
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В Челябинске сотруднице пекарни по локоть оторвало руку

Из пекарни, расположенной в Ленинском районе Челябинска, госпитализировали сотрудницу, которой оторвало руку. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел сегодня, девятого июля, в пекарне, которая расположенной по улице Дзержинского.

«Женщина получила травматическую ампутацию на уровне плеча. Это производственная травма. Скорая помощь приехала через шесть минут. Пострадавшую госпитализировали в девятую городскую больницу», - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Известно, что женщина находится в тяжелом состоянии. Предположительно, женщина нарушила технику безопасности. В подробностях происшествия разбирается полиция.

Автор:
Инна Шемаева
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Теги: 
администрация Челябинска