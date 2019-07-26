В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
Фото: 
Мария Белова
Происшествия
Сегодня, 12:22

В Челябинске спасатели вытащили из воды двух челябинцев, у которых лопнул надувной матрас. Инцидент на воде случился вчера, 25-го июля, около семи вечера на пляже «Прибой» озера Смолино.

На помощь 18-летней девушке и ее 25-летнему спутнику пришли матросы-спасатели мобильного поста №3, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска Евгения Шестопалова.

По ее словам, плавсредство у молодых людей лопнуло в 150-тиметрах от берега. Матросы-спасатели эвакуировали горе-отдыхающих на береге на лодке. Медицинская помощь челябинцам не понадобилась.

Пляж «Прибой» является местом, запрещенным для купания и отдыха.

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