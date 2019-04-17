В Челябинске стартовала операция «Дети России»

В Челябинске с 17 по 26 апреля будет проходить первый этап комплексной оперативно профилактической операция «Дети России». Ее первый день уже стал урожайным.

Основной целью операции «Дети России» является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения, и в первую очередь молодежи, о последствиях потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Полицейскими запланировано провести проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков, входящих в «группу риска», а также асоциальных семей, состоящих на профилактическом учёте. Также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе проведения операции «Дети России» челябинские полицейские уже пресекли факты незаконного оборота наркотиков на территории Тракторозаводского и Металлургического районов.

«У двоих задержанных по улице Октябрьской в Тракторозаводском районе города в ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли синтетическое наркотическое средство массой более трех граммов, которое они хотели сбыть. На момент задержания мужчины находились с признаками наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчины отказались. К ним применен административный арест. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

У мужчины, задержанного по улице Электростальская в Металлургическом районе города, изъято наркотическое средство растительного происхождения «гашиш» массой более двух граммов. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские Челябинска напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02 либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.

Фото: УМВД России по городу Челябинску