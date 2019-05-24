В Челябинске судят «Парфюмера»

В Челябинском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и четырех участников преступного сообщества, продававших наркотики через сеть интернет-магазинов «Парфюмер» и «Аврора174».

Уголовное дело в отношении пяти обвиняемых было передано в суд в январе 2019 года. В зависимости от степени своего участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Создание преступного сообщества», «Незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупном размерах» и «Легализация денежных средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».

Всего же в наркобизнесе было задействовано 49 человек. Дела по ним также уже переданы в суд, по многим из них уже вынесен приговор.

Сейчас на скамье подсудимых создатель интернет-магазина – челябинец Илья Давыдов и его четыре подельника. Государственный обвинитель в судебном заседании начал излагать предъявленное подсудимым обвинение.

В ходе расследования установлено, что первоначально, в августе 2014 года, Илья Давыдов создал организованную группу для сбыта наркотиков под видом интернет-магазина «Parffumer22», который размещался на сайте интернет форума «LegalRC.biz», а в последующем был переименован в «Дом Парфюмера».

В ноябре 2015 года Илья Давыдов создал преступное сообщество, состоящее из двух организованных групп, которое в период с ноября 2015 по май 2017 сбывало наркотики на территории Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Башкирия и Удмуртия. Подавляющее большинство соучастников не знало друг о друге никаких данных, общение происходило в виртуальном пространстве под вымышленными именами и ник-неймами.

Кроме того, в декабре 2015 года была образована самостоятельно действующая группа, действующая под видом автономного интернет-магазина «SHANELL174», в последующем переименованного в «AVRORA174». Также была образована самостоятельно действующая третья организованная группа, которая контролировала движение всех денежных средств преступного сообществ.

«С целью увеличения масштабов деятельности преступного сообщества, увеличения финансовой выгоды, построения преступной иерархии были определены роли для участников и руководителей двух организованных групп, вошедших в состав преступного сообщества – «организатор-руководитель», «руководитель», «куратор», «кладовщик-фасовщик», «курьер-перевозчик», «оператор», «закладчик», «обнальщик», «техподдержка» и «менеджер по кадрам», при выполнении каждой из которых выплачивалось определенное денежное вознаграждение», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также в состав преступного сообщества входили люди, ответственные за прием новых соучастников и ответственные за маркетинг. Они занимались мониторингом имиджа интернет-магазина, отслеживали отзывы, урегулировали проблемы с наркоприобретателями, связанные с необнаружением «закладок», либо с низким качеством наркотика.

Одним из приемов конспирации, применяемых данным преступным сообществом, явилось использование программы «Автобот», или «Автопродажи». Суть данного программного обеспечения заключается в том, что работу «оператора» интернет-магазина выполняет не человек, а компьютерная программа. Кроме того, в целях конспирации, соучастники использовали криптовалюту «биткоин» для приобретения и продажи наркотических средств.

В результате преступной деятельности за период с ноября 2015 по май 2017 Илья Давыдов совместно с другими участниками преступного сообщества легализовал денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере - 34 533 910 рублей.

Незаконная деятельность соучастников прекращена в мае 2017 года в связи с их задержанием сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области.