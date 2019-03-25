В Челябинске в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» изъято полтора килограмма наркотиков

В Челябинске завершилась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». От жителей города поступило порядка 160 сигналов о лицах, употребляющих и распространяющих наркотики.

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц на территории Челябинской области сотрудниками полиции во взаимодействии с врачами-наркологами и общественностью в период с 11 по 22 марта текущего года проведен первый этап

«Всего за период акции на территории города Челябинска от граждан поступило 165 обращений, из них 113 - о фактах незаконного оборота наркотиков, 52 - с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Сотрудниками полиции проверено 618 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В ходе мероприятия выявлено 26 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Также полицейскими пресечено 41 административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 1,5 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.