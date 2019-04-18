В Челябинске вновь обнаружены «резиновые» квартиры

Чтобы заработать денег жители Челябинска превращают свои квартиры в «резиновые» и продолжают прописывать в них иностранцев. Собственникам жилья за нарушение миграционного законодательства грозит лишение свободы сроком до трех лет.

В рамках мероприятия «Ваш участковый» сотрудники управления по вопросам миграции регионального полицейского главка совместно со службой участковых уполномоченных вышли в рейд. В Тракторозаводском районе они обнаружили несколько «резиновых» квартир, в которых за деньги жители Челябинска фиктивно прописали 20 иностранцев. Предоставлять помещение для проживания мигрантам никто не собирался.

В отношении собственников живых помещений решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать. За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.

В 2018 году за фиктивную постановку на учет мигрантов в Челябинске было возбуждено порядка тысячи уголовных дел.

«Резиновые» квартиры полицейские Челябинска обнаружили и в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал», которая проводилась в столице Южного Урала.

За фиктивную постановку на учет мигрантов полицией Челябинска возбуждено 22 уголовных дела. Выявили стражи порядка и другие нарушения миграционного законодательства.

«Всего выявлено 196 административных нарушений. Задержано восемь человек, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске. За пределы Российской Федерации в административном порядке выдворено 11 иностранцев. Выписано административных штрафов на 389 тысяч рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В Челябинской области сейчас проживает порядка 84 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом трудовых мигрантов в области насчитывается около 17 тысяч человек. С целью получения образования на Южный Урал приехали 6,5 тысячи иностранцев. Так, что мероприятия, направленных на профилактику нарушений миграционного законодательства будут продолжены.