В Челябинске водитель маршрутки спровоцировал серьезную аварию на Братьев Кашириных
В Челябинске водитель пассажирской маршрутки №56 несвоевременно затормозил и спровоцировал серьезную аварию с пострадавшими. ДТП случилось вчера, 17-го мая, в 16 часов 20 минут на Братьев Кашириных.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в городской ГИБДД, водитель принадлежащего ООО «Урал БМ» маршрутного такси «Хендай Каунти» по фамилии Мамажанов, несвоевременно затормозив, столкнулся с впереди идущим автомобилем «Нива Шевроле». От толчка «Нива» продвинулась впереди врезалась в полуприцеп МАЗ автомобиля «КамАЗ-5410».
В результате ДТП пострадали двое пассажиров маршрутного такси, уточнили в администрации Челябинска. С травмами ног они были госпитализированы в ОКБ №3. Одна из пострадавших – молодая женщина 1982-го года рождения.
Фото городской ГИБДД и группы ВКонтакте «На дорогах Челябинска»