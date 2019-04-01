В Челябинске вор избил охранника крупного супермаркета

В Челябинске охраннику одного из крупных супермаркетов понадобилась помощь коллег. Он не смог в одиночку справиться с вором алкоголя

Сотрудники охранного предприятия «Витязь», находясь на технологическом перерыве, стали свидетелями драки между охранником и покупателем. Происшествие произошло в магазине одной из продуктовых сетей, расположенном по улице Дзержинского.

«Заметив, как посетитель попытался совершить кражу бутылки алкоголя, охранник магазина сделал ему замечание. Воришка оказался не только наглым, но еще и очень агрессивным. В ход пошли кулаки. И не известно, чем могла бы закончиться потасовка, если бы не сотрудники «Витязя», которые вмешались в разборку и угомонили дебошира», - сообщили в пресс-сулжбе ЧОП «Витязь».

Охраннику магазина понадобилась срочная медицинская помощь, а вот хулиган отправился в полицейский участок.

«В отделе полиции «Ленинский» данное сообщение зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.