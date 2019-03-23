В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту многомиллионных хищений в ООО «Общественный городской транспорт»

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ООО «Общественный городской транспорт». Доказано фиктивное оформление работ по техническому обслуживанию автобусов.

Сотрудниками следственной части СУ Управления МВД России по городу Челябинску в ходе доследственных мероприятий, проведенных по материалам проверки соблюдения законодательства в сфере использования целевых средств и имущества ООО «Общественный городской транспорт», поступившим в Управление МВД России по городу Челябинску из прокуратуры, выявлен факт мошеннических действий, совершенных в отношении имущества предприятия. Ущерб исчисляется миллионами.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого марта 2019 года материалы прокурорской проверки по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ООО «Общественный городской транспорт», были направлены в УМВД России по городу Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Проверка проводилась по поручению прокурора области Виталия Лопина на основании информации Контрольно-счетной палаты города.

В ходе проверки были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО «Первая Гильдия+» договора на сумму свыше 3,5 миллиона рублей. Более того, установлены случаи фиктивного оформления должностными лицами ООО «ОГТ» работ по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 миллиона рублей.

Также в ходе ранее проведенных проверок прокуратура города установила прямую корыстную заинтересованность руководства ООО «Первая Гильдия+» в совершении противоправных действий в отношении ООО «ОГТ» с использованием своего служебного положения. По данным фактам по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Также в ноябре 2018 года по требованию прокуратуры в отношении экс-заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Было установлено, что бывший заместитель директора Рустам Тимуршин являлся руководителем ООО «Первая гильдия+», которое также осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», он организовал движение автобусов общественного городского транспорта на маршрутах, пересекающихся с маршрутами, обслуживаемыми ООО «Первая гильдия+», в результате чего существенно снизил получаемую выручку на маршрутах ООО «Общественный городской транспорт.

Кроме того, через ранее созданное им же юридическое лицо Тимуршин приобрел шесть автобусов, которые в последующем были переданы ООО «Общественный городской транспорт» на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы. Таким образом, он подготовил и обеспечил заключение заведомо невыгодного договора аренды техники с аффилированной организацией.

Действия Рустама Тимуршина повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников ООО «Общественный городской транспорт» в сфере оплаты труда. Сейчас все долги перед транспортниками погашены. Рустам Тимуршин со своей должности уволен.