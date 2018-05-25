В Челябинске задержан бывший сотрудник полиции по делу о взятке. Константина Овдина обвиняют в мошенничестве.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области Константина Овтина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

«По версии следствия, в декабре 2017 году подозреваемый за денежное вознаграждение обещал местному предпринимателю принять меры к не привлечению последнего к уголовной ответственности за совершение финансового преступления и прекращению проверочных действий, хотя не обладал данными полномочиями. При передаче части денежных средств в сумме 300 тысяч рублей посредники были задержаны», - сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемый задержан.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.