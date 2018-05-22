В Челябинске задержан криминальный авторитет Рахман Абдуллаев. Операцию проводили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ по Челябинской области.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

«Криминальный авторитет был задержан сегодня утром возле своего жилого дома в Ленинском районе Челябинска по подозрению в «крышевании» рынков в городе, области и соседних регионах Уральского федерального округа. Сегодня же Центральный районный суд должен избрать Абдуллаеву меру пресечения», - сообщил собственный источник.

В поле зрения правоохранительных органов и силовых структур Рахман Абдуллаев попадает уже не в первый раз.

В 2015 году Абдуллаев вместе с членами преступной группировки был арестован по подозрению в вымогательстве 900 тысяч рублей.

Вместе с ним были задержаны еще 10 человек. В их квартирах были проведены обыски, в ходе которых обнаружены револьверы, пистолеты, патроны, долговые расписки.

А сам факт вымогательства выявился в ходе расследования дела об убийстве авторитета Петра Панькова, которое произошло 26 ноября 2014 года.

Добавим, что, по сообщению некоторых источников, Абдуллаев был «правой рукой» задержанного ранее за вымогательство 11 миллионов рублей и иномарки криминального авторитета Илхама Османова.

Однако потом их дороги разошлись. Вместе с Османовым был задержан его пособник Александр Кириченко.