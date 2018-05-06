В Челябинске задержано более 160 участников несанкционированной акции Навального

В субботу, 5 мая, в Челябинске задержано более 160 человек, принявших участие в несанкционированной антипутинской акции Навального под названием "Он нам не царь". Среди них есть пенсионеры и несовершеннолетние. Руководитель штаба арестован на 25 суток.

Сотрудники челябинской полиции не допустили массовых беспорядков в городе при проведении несогласованного общественно-политического мероприятия, о недопустимости проведения которого без согласования предупреждала заранее.

Акция проводилась 15 городах России.

"Стражами порядка проведены точечные адресные задержания провокаторов, которые пытались дестабилизировать обстановку и спровоцировать конфликтные ситуации между гражданами. Данные участники несогласованного мероприятия задержаны и доставлены в отдел полиции", - об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, на этот момент задержаны 164 человека. Среди задержанных много несовершеннолетних и есть люди пожилого возраста.

Это самый высокий показатель по России. На втором месте по количеству задержанных - Москва. Там задержали 161 человека. Также в этом списке есть Якутск, Новокузнецк, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Челябинский координатор штаба Навального Борис Золотаревский арестован решением Центрального районного суда на 25 суток. На данный момент известно, что все задержанные отпущены.

"Полицейские действовали в рамках законодательства, никто из задержанных лиц за медицинской помощью не обращался. На случай экстренной ситуации в отделах полиции работали фельдшеры, для доставленных было организовано питье и сухое суточное питание", - об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в полиции Челябинска.

Алексей Навальный также был задержан во время несогласованной акции в центре Москвы. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Навальному предстоит ответить по двум статья административного кодекса: "Повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий" и "Неповиновение сотруднику полиции". В настоящий момент он отпущен до суда, который должен состояться 11 мая.

Навальный в своем twitter подтвердил факт своего освобождения из-под стражи:

"В материалах дела содержались скрины с выступлений на канале YouTube, где я призывал людей выходить 5 мая на протестные акции", - написал Навальный.

В настоящее время в отношении группы лиц из Челябинска, активных участников мероприятия, провокаторов, проводится проверка, по результатам которой данные граждане понесут административную или уголовную ответственность.