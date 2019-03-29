В Челябинске житель Кременкуля обворовал женщину на глазах росгвардейцев

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали вора, который на их глазах вытащил у женщины кошелек. Уличный грабитель был уверен, что за его действиями никто не наблюдает.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на улице Черкасской, заметил, как на остановке общественного транспорта мужчина при посадке в маршрутное такси расстегнул рюкзак стоящей впереди женщины и вытащил из него портмоне. Уверенный в своей безнаказанности, он проследовал в салон городского транспорта вместе с остальными.

«Ставшие свидетелями преступления бойцы Росгвардии приняли решение задержать подозреваемого гражданина. Росгвардейцы заблокировали движение отъезжавшей от остановки маршрутки. При задержании мужчина сбросил женский бумажник на пол, однако потерпевшая сразу узнала свое имущество. Подозреваемый был задержан», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний житель поселка Кременкуль. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».