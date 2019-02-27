В Челябинской области на трассе М-5 остановлено движение в обоих направлениях

Столкновение двух грузовых автомобилей привело к парализации движения на федеральной трассе М-5 в районе Сима Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УпрДор «Южный Урал», авария произошла в среду, 27 февраля, в 13 часов 55 минут по местному времени на 1596-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей. В результате было перекрыто движение транспорта на обеим полосам в районе города Сим Ашинского района.

С 15 часов 5 минут было организовано реверсивное движение транспорта. ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов скорректировать маршрут движения.

Водители, оказавшиеся на трассе в затруднительном положении, могут круглосуточно обращаться за помощью по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

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