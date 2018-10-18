В Челябинской области неизвестное животное выпило всю кровь у домашних уток

Очередной случай убийства домашней птицы произошел в окрестностях Магнитогорска (Челябинская область). Хозяева частного дома утром обнаружили свою домашнюю птицу мертвой. Кто-то перегрыз птицам горло и выпил из самого сердца кровь. И бросил бездыханные тела на домашнем подворье.

Местные жители, увидев такую страшную картину, предположили, что это может быть хорек или ласка. Люди с более развитым воображением уверяют – в частные дома из леса вернулся страшный зверь. О Чупакабре говорят уже много лет – то в одном, то в другом населенном пункте Челябинской области встречаются ужасные случаи убийства домашних животных.

В частных подворьях Коркино и Копейска несколько лет назад неизвестная тварь выломала дверцы клеток и выпила кровь у всех домашних кроликов. Причем, дверцы были закрыты плотно, но для зверюги это была не преграда. В окрестностях Челябинска произошел подобный случай, но с курами. Где-то неизвестный зверь выпил кровь у домашних овец.

В социальных сетях хозяева убитых птиц выставили фотографии и под ними пошли бурные обсуждения. Версий много и все они разные. Самые разумные пользователи интернета советуют хозяевам уток и куриц покрепче запирать двери хозпростоек и установить капканы в разных местах своего подворья. Вдруг и попадется страшный зверь, который портит жизнь местным жителям.

«Это хорьки. У нас такое было. Это очень осень затяжная, - пишет пользователь сети Светлана Койнова. - Они не ушли в спячку, а кушать хочется. Вот они и орудуют».

«Нет, это лиса. В прошлом году она у нас уже всю птицу передушила, - пишет другой пользователь. – К тому же еще она и бешеная».

«Если птица таким образом сложена зверем, то это 95 процентов куница! Она душит и складывает в сторонке, - утверждает Андрей Будуев. – Надо поставить капканы или петли на ночь на пути возможного следования зверька».

Фото: Черное и Белое. Магнитогорск