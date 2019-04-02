В Челябинской области очередной глава попался на взятках

Главе Луговского сельского поселения Красноармейского муниципального района (Челябинская область) Богдану Возняку предъявлено обвинение по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в 2011-2016-м годах обвиняемый, зная об отсутствии у местных жителей прав пользования земельными участками, выдал им фиктивные выписки из похозяйственной книги. «Благодаря» этим выпискам, права пользования землей в поселке Песчаный и деревне Камышинка Красноармейского района у селян появились.

В дальнейшем граждане, не имевшие прав на получение земли, зарегистрировали права собственности на 21 земельный участок. За эти незаконные действия обвиняемый получил взятки в сумме более 200 тысяч рублей. Ущерб бюджету превысил полтора миллионов рублей, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. Следователь СК направил прокурору материалы для признания недействительными выписок из похозяйственной книги в судебном порядке и дальнейшего возврата земельных участков в муниципальную собственность.