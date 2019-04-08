В Челябинской области потушили первый в этом сезоне лесной пожар

В Челябинской области начались лесные пожары. Вчера, седьмого апреля, первое в этом сезоне возгорание - площадью 0,3 гектара - ликвидировали на территории Каслинского лесничества.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главного управления лесами региона, лес от огня спасали шесть человек с помощью одной единицы техники.

По решению временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, пожароопасный сезон на Южном Урале начался в минувшую пятницу, пятого апреля.

Главное управление лесами региона напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.