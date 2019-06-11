В Челябинской области уничтожено мороженое с кишечной палочкой. Зараженное лакомство утилизировали на заводе в Увельском районе по предписанию регионального Россельхознадзора.

Как напоминает пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Нахтигаль, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в партии мороженого данного производителя (это не Первый молочный комбинат) в феврале этого года. Наличие этих бактерий может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил при производстве молочной продукции либо о нарушении условий ее хранения, что является нарушением требований Технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

В отношении продукции, в которой обнаружена кишечная палочка, был введен режим «усиленного лабораторного контроля». По результатам лабораторных исследований бактерии в производимом мороженом не обнаружены. Предприятие провело комплекс корректирующих мероприятий, направленных на выявление причин, способствовавших попаданию данной бактерии в продукцию.

По словам Татьяны Нахтигаль, усиленный лабораторный контроль является альтернативой временному запрету на перемещение (продажу) продукции.