В Челябинской области введен особый противопожарный режим

Решением правительства Челябинской области в регионе введен особый противопожарный режим.

Въезд в лес, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередачи, железных и автодорогах - запрещены.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, неблагоприятная пожароопасная обстановка сложилась в целом ряде муниципальных образований региона. В последней декаде апреля на Южном Урале вовсю горела трава - огонь нередко переходил на лесные массивы. Пожарно-спасательные подразделения работали в авральном режиме.

Наиболее сложное положение дел в эти дни складывалось в южных и юго-восточных районах региона. С понижением температуры воздуха и выпавшими осадками градус напряжения спал, но уже совсем скоро теплая погода вернется, а вместе с ней и пожары.

Причиной большинства возгораний был и остается так называемый человеческий фактор. Так, в результате безумных и бездумных действий отдельных граждан в праздничные дни возникла реальная угроза пожаров для населенных пунктов в Варненском и Саткинском районах. Только благодаря слаженной работе сотрудников МЧС, добровольцев и работников лесничеств удалось не допустить печальных последствий. Не все хорошо и в других муниципалитетах.

«Пряники закончились. К нарушителям сейчас активно применяются меры административного воздействия. Более 150-ти человек уже латают бреши в семейном бюджете», - отмечают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные напоминают, что халатность человека может привести к чрезвычайным ситуациям и огромным потерям. На ликвидацию очагов возгораний затрачиваются колоссальные финансовые средства: требования особого противопожарного режима лучше соблюдать - тогда всем будет спокойнее.

Особый противопожарный режим накладывает дополнительную ответственность. Все граждане и руководители организаций должны знать, что использование открытого огня, в том числе с целью приготовления пищи, в этот период запрещено.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима (часть вторая статьи 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - до 400 тысяч рублей.