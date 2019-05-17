В Челябинской области выявили и наказали еще одну проповедницу «Орды»

В Челябинской области выявлена и наказана еще одна представительница запрещенной религиозной организации «Орда» («Ата Жола»).

На этот раз в поле зрения правоохранительных органов попала жительница Верхнеуральска, которая миссионерствовала в квартире, используя религиозные практики и культовые предметы, характерные для осуществления культовой практики организации «Ата Жола» с октября 2017-го по март 2019-го года.

Проверку исполнения законодательства о религиозных объединениях, свободе совести и противодействии экстремизму провела прокуратура Верхнеуральского района совместно с территориальным отделом УФСБ.

На основании результатов проверки прокурор района вынес в отношении «проповедницы» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части четвертой статьи 5.26 КоАП РФ «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, мировой судья оштрафовал виновную на десять тысяч рублей.

Напомним, деятельность религиозной организации «Орда» была запрещена Челябинским областным судом 16-го апреля 2014-го года. Такое решение облсуд принял, рассмотрев дело по иску прокурора региона о запрете деятельности религиозного объединения на территории Южного Урала к руководителям челябинской ячейки «Орды» - супругам Айслу и Аскару Дуанбаевым, Тимуру Богавлеву и лидерам ячеек, действовавших на территории Магнитогорска, Златоуста и Кизильского района, о

«Орда» является религиозной организацией, деятельность которой посягает на личность, права и свободы людей, кроме того, наносит ущерб нравственности и здоровью граждан, поскольку представители «Орды» применяют методики, разрушительно действующие на психику. Эти обстоятельства стали основанием для запрета деятельности этой религиозной организации.

Деятельность «Орды» в Челябинской области координировала жительница Казахстана. В ряды организации (до признания ее запрещенной) были вовлечены около пятисот человек, которые периодически совершали паломничества по святым местам Челябинской области, Казахстана и Башкортостана, где с целью исцеления и очищения от различных недугов посещали захоронения.

Достигая «совершенного уровня» и получая способность общения с «духами святых людей», адепты называли себя «посредниками между духами предков и смертными людьми». В дальнейшем получившие благословление члены «Орды» открывали свои центры, называемые «орда», где воспитывали новых учеников.

Деятельность объединения заключается в проведении сеансов «лечения» и «очищения» как самих адептов, так и других граждан посредством окуривания, побития плеткой (камчевания), массажа, молитв, предсказаний. Далее человеку предлагается ознакомиться с диагнозами, которые выставил «целитель», и предлагается проведение «лечения» либо в «орде», либо во время совершения паломничества.

При проведении обрядов некоторым адептам сообщалось о необходимости отказа от медицинской помощи, в том числе от проведения операций.

Известно, что последователи «Орды» до сих пор не перевелись на Южном Урале, только вот иногда они действуют под прикрытием «безобидных вывесок».