В детской поликлинике под Копейском рухнул потолок

В детской поликлинике под Копейском (Челябинская область) обвалился потолок. Здание давно являлось аварийным, но медики продолжали проводить в нем прием маленьких пациентов.

ЧП произошло сегодня, четвертого октября, в копейском посёлке 2-й участок на улице Дундича, 52.

Детская поликлиника №1 находится на первом этаже барачного жилого дома. В нем также располагается опорный пункт полиции и взрослая поликлиника. Потолок здесь рушится уже не первый раз. Сегодня он обрушился как раз в тот момент, когда шел прием маленьких пациентов и в здании было много народу. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

«Туда с утра обычно с самыми малышами родители идут. На прививку, прогревания, комиссию. А если, не дай Бог, месячный малыш под этот кусок потолка попал? Страшно подумать, что бы было. А у нас скорей всего только ждут трагедии в администрации, чтобы хоть с места что-то сдвинулось. Фонтан городу, который нужнее, три месяца в году работает. А безопасная медицинская помощь круглосуточная и круглогодичная, видимо, нет. Я с ребенком не хожу в эту поликлинику, страшно», - рассказала местная жительница Наталья Леонова.

Сейчас медики перераспределяют маленьких пациентов по другим поликлиникам.

«Здание это очень старое. Этот вопрос будет решаться на межведомственном уровне. Об этой проблеме всем известно. Ремонтировать здание нет смысла. Врачам нужно другое помещение», - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

Предположительно, к 2020 году в поселке будет построен офис врача общей практики.