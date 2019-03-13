В Еманжелинске ВИЧ-инфицированные родители не дали медикам обследовать дочку

В городе Еманжелинске (Челябинская область) ВИЧ-инфицированные родители не дали медикам обследовать свою дочку 2017 года рождения, которая «имела перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, что подразумевает контакт ребенка с матерью в период беременности, родов и грудного вскармливания.

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями обратился в прокуратуру Еманжелинска с просьбой провести проверку. В надзорном ведомстве установили, что и отец, и мать малышки являются носителями вируса иммунодефицита. По информации городской больницы №1 Еманжелинска, с момента рождения и до настоящего времени девочку не обследовали по причине отказа ее родителей. Иммунный статус ребенка до сих пор не установлен.

По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по части первой статьи 5.35 КоАП РФ, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области. В интересах ребенка направлено исковое заявление в суд – девочку необходимо обследовать.