В Карталах поезд переехал женщину

Хождение по железнодорожным путям закончилось для жительницы Карталов (Челябинская область) трагедией. Ее насмерть сбил грузовой поезд.

ЧП произошло 19 мая на станции Карталы-2. Грузовым поездом смертельно травмирована женщина. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Магнитогорского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также оперативных сотрудников линейного отдела полиции на станции Карталы ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, эксперта-криминалиста. По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути по служебному переходу, не предназначенному для прохода граждан», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств несчастного случая, следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники локомотивной бригады, родственники пострадавшей.