В Каслинском районе бесправный водитель легковушки врезался во встречный грузовик

В Каслинском районе (Челябинская область) сегодня, 16-го мая, около половины пятого утра произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель легковушки и пострадал ее пассажир.

Авария случилась на 11-м километре трассы Тюбук - Кыштым по вине 36-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21102, лишенным прав. При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу, что на данном участке разрешено, где столкнулся с грузовиком «Ниссан Кондор», за рулем которого находился мужчина 1979-го года рождения.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Пассажир легковушки, молодой человек 1989-го года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями.

И погибший, и пострадавший - жители Каслинского района. Водитель, погибший в ДТП, имел общий водительский стаж сроком 12 лет, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе два раза за нетрезвое вождение.

В 2017 году был привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения будучи лишенным данного права».