В Каслях на глазах у детей произошло массовое убийство собак – зоозащитники приехали в мэрию

В Каслях (Челябинская область) в минувшую пятницу, 22 февраля, произошло массовое убийство бездомных собак – в центре города, на глазах у детей, которые плакали при виде убитых животных. Трупы четвероногих и еще живые собаки, умиравшие в мучениях, так и остались лежать на улице.

Фото и видео есть в социальных сетях. Собачьи глаза, в которых застыли боль и тоска, глаза еще живых существ, бьющихся в предсмертной агонии, забыть будет трудно. Это было жестокое преступление - именно преступление, и виновные должны быть наказаны.

Сегодня, 25 февраля, представители рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по проблемам безнадзорных животных отправились в Касли, чтобы разобраться в ситуации. Делегация уже прибыла в муниципалитет. Общественник и зоозащитник Кирилл Волков рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что цель поездки - встреча с главой Каслей, который поставил свою подпись под техническим заданием, в котором говорится – за сумму в 146 тысяч 450 рублей нужно отловить и убить 145 собак, захоронив их трупы.

«Не будет главы на месте – встретимся с заместителем, с любым, кто сможет ответить на наши вопросы», - заверил Кирилл Волков.

Члены рабочей группы Общественной палаты региона разъяснят каслинским чиновникам законодательство РФ и попытаются убедить остановить живодерский отлов. Также челябинская делегация встретится с местными волонтерами, которые намерены добиваться наказания для лиц, допустивших жестокость по отношению к животным (каслинские зоозащитники забрали трупы убитых собак на экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности). Предположительно, в животных стреляли дротиками, заряженными ядом, использование которого запрещено по закону.

Как отмечают в рабочей группе ОПЧО, требование об убийстве животных в Каслях, прописанное в техзадании к муниципальному контракту (электронный аукцион состоялся в день расстрела трех собак, 22 февраля) противоречит законодательству РФ, а именно закону об ответственном обращении с животными, запрещающему их умерщвление (за исключением случаев, когда они неизлечимо больны и испытывают страдания). В остальных случаях четвероногих беспризорников следует помещать в приюты.

«Кроме того, действия отловщиков и администрации города, разместившей такую закупку, подпадают под статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), наказание по которой может достигать пяти лет лишения свободы», - заявили южноуральские общественники.

В ближайшее время в Общественной палате Челябинской области состоится круглый стол с участием представителей муниципалитетов региона по проблемам безнадзорных животных, которых, увы, продолжают жестоко убивать и сейчас, когда закон в защиту братьев наших меньших принят на федеральном уровне.

Фото и видео из социальных сетей