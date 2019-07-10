В Копейске будут судить двух коммунальщиков, похитивших порядка 80 миллионов рублей

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности двух руководителей коммунальных предприятий. Их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия обвиняемые, являясь фактическими руководителями ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» и ООО «ИРМИ-ЖКХ», осуществляли предпринимательскую деятельность по эксплуатации газовых котельных без соответствующей лицензии, получив при этом доход в размере 220 миллионов рублей.

Кроме того, в процессе предпринимательской деятельности в сфере предоставления коммунальных услуг, связанных с производством, передачей и распределением пара и горячей воды, совершили хищение денежных средств, полученных от потребителей услуг и подлежащих перечислению поставщикам энергоресурсов. В уголовном деле фигурирует сумма порядка 80 миллионов рублей. Около 75 миллионов обвиняемые перечислили на счета подконтрольных им фирм.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд.