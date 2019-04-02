В Копейске из школы эвакуировали более 200 человек

В Копейске (Челябинская область) в результате пожара в кабинете технологии из школы эвакуировали 222 человека, в том числе 194 ребенка.

Как сообщает ЕДДС, вчера, первого апреля, в школьном кабинете загорелась электрическая розетка (случилось короткое замыкание). Сразу же сработали автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения ПАК «Стрелец-мониторинг». Пожару был присвоен повышенный ранг опасности - №2.

Во время происшествия никто не пострадал. Пламя в кабинете технологии было потушено из огнетушителя до прибытия пожарных подразделений. Персонал школы действовал по инструкции. Специалисты оценили действия работников образовательного учреждения удовлетворительно. На учебный процесс инцидент не повлиял.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, проверили и проветрили школьные помещения. Вместе с пожарными на место происшествия выезжали полицейские и скорая помощь.