В Копейске пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В Копейске (Челябинская область) водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Авария со смертельным исходом в Копейске произошла сегодня, 23 октября, около семи часов утра.

«18-летний водитель, управляя автомобилем ИЖ 2126-030, совершил наезд на пешехода, 60-летнего мужчину, который двигался по середине проезжей части в попутном направлении. В результате, пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Водитель с места происшествия скрылся, но был разыскан сотрудниками ГИБДД. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было прав на управление автомобилем.

В действиях водителя, скрывшегося с места совершения ДТП, в котором пострадали люди, усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

18-летнему парню грозит до семи лет лишения свободы.