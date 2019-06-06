В Копейске задержан начальник исправительной колонии № 15
Сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержан начальник исправительной колонии № 15 города Копейска Владимир Ульянов. Его подозревают в получении взяток от подчиненных.
Эту информацию агентству Урал-пресс-информ» подтвердили в ГУФСИН по Челябинской области.
«Коррупционное преступление было выявлено совместно с сотрудниками УФСБ по Челябинской области, ГУ МВД по региону и управлением собственной безопасности ГУФСИН», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.
Следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
«По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в общей сумме более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению. Также возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» в отношении доверенного лица подозреваемого, который выступил в качестве посредника при получении взятки», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.
Временно исполняющим обязанности начальника колонии назначен полковник внутренней службы Евгений Голощапов.