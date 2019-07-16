В Кунашаке сын местного депутата насмерть сбил мужчину и супругу полицейского в отставке

В Кунашаке (Челябинская область) сын местного депутата сбил супругу полицейского в отставке и бывшего водителя главы района. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

ДТП со смертельным исходом произошло 15 июля в селе Кунашак. Возле дома № 63 по улице Шарифы Тимергалиной 21-летний водитель автомобиля «Тойота-Марк-2», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем на обочину и сбил двух пешеходов. От полученных травм они скончались на месте.

Известно, что за рулем иномарки был сын депутата местного районного собрания Руслан Имангулов.

«Водитель был трезвым. Он объясняет, что на дорогу выбежала собака и он пытался увернуться от нее. Не получилось и он выехал на тротуар, где шли два пешехода, которых он сбил, - сообщил прокурор Кунашакского района Павел Киртянов.

В аварии погибли бывший водитель главы Кунашакского района и супруга полицейского в отставке.

«По данному факту в ОМВД России по Кунашакскому району возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителю грозит до семи лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Молодой человек сейчас находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства ДТП устанавливаются.