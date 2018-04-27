В Кунашакском районе при пожаре погибли три человека

В Челябинской области сегодня, 27-го апреля, ночью при пожаре погибли три человека. Трагедия случилась в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома поселка Новобурино Кунашакского района. Жертвы пожара отравились продуктами горения.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, по предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Есть сведения, что погибшие вели асоциальный образ жизни. Данных, какого возраста и пола были жертвы пожара, пока нет.

Сообщение о пожаре поступило в 3.03, спустя пять минут пожарные уже были на месте. В 3.10 они локализовали очаг возгорания, через минуту – ликвидировали открытое горение. С пламенем в жилище боролись 12 человек и четыре единицы техники. Квартира довольно серьезно пострадала. Повреждены мебель, пол и стены.

Следственные органы начали по факту произошедшего доследственную проверку.