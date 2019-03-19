В квартире у челябинца взорвался самогонный аппарат

Жителей пятиэтажки в Челябинске эвакуировали после взрыва самогонного аппарата. Он разгерметизировался во время эксплуатации и спровоцировал пожар.

Сегодня, 19 марта, в начале второго часа ночи на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона начали поступать многочисленные звонки: на улице Гагарина в жилом доме на четвертом этаже горит квартира. К месту вызова были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу пожара «1 БИС».

«Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили густой черный дым из окон квартиры четвертого этажа и приступили к проверке остальных квартир на предмет нахождения жильцов, нуждающихся в помощи. Одновременно с этим пожарные прокладывали рукавную линию. В общей сложности, из подъезда было выведено восемь человек, троих огнеборцы вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения горения на соседние квартиры», - сообщили в МЯС по Челябинской области

Хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, не пострадала и вышла на улицу самостоятельно. Причиной случившегося стал самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации.

Э уже не первый подобный случай в Челябинске. Несколько лет назад по этой же причине пострадала квартира на Свердловском проспекте. Правда, в прошлый раз обошлось без пожара,