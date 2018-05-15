В Кыштыме сгорело шесть дачных домиков, СНТ пожарные отстояли

В Кыштыме (Челябинская область) вчера, 14-го мая, произошел серьезный пожар в СНТ «Восточный». Огонь уничтожил шесть дачных домиков.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» Дарья Хлыстова, сгоревшие домики были нежилыми, о чем свидетельствует отсутствие подключения к коммуникациям. В строениях не было ни света, ни тепла.

По словам Дарьи Хлыстовой, в момент пожара в «Восточном» находились люди. От огня в садовом товариществе могли пострадать и сами дачники, и их дома. Пожарные сумели отстоять СНТ.

Пожар, сообщение о котором поступило в 17 часов 59 минут, огнеборцы тушили несколько часов. Последствия возгорания были полностью ликвидированы в 22 часа 15 минут.

Причина, по которой загорелся СНТ, устанавливают органы дознания.

В борьбе со стихией участвовали 38-я ПСЧ (Кыштым), 60-я ПСЧ (Касли), ОГУ (добровольцы) и спецуправление №1.

В социальных сетях вчера вечером появились тревожные посты о том, что огонь уничтожил более 30-ти садовых домиков на территории Кыштымского городского округа. Реальное число сгоревших строений – в несколько раз меньше.

Фото группы «Я очевидец! Кыштым»