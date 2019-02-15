В Магнитогорске будут судить главврача больницы №2

В Челябинской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего главного врача городской больницы №2 Магнитогорска Артема Черепанова, обвиняемого в получении взяток, злоупотреблениями служебными полномочиями, присвоении и растрате денежных средств.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата магнитогорского городского собрания депутатов, бывшего главного врача городской больницы №2 Артема Черепанова утвердила прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Артем Черепанов был задержан в октябре 2017 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. У главврача при обыске изъяли 20 новеньких пятитысячных купюр, предположительно, полученных от подчиненного за «покровительство» по службе и премирование. При этом Черепанов уверял, что это его личные средства, но объяснить их происхождение не мог.

Как выяснило после задержания следствие, деньги за так называемое «покровительство» Артем Черепанов получал в течение шести лет – с 2012 по 2017 годы. Кроме того, он фиктивно трудоустроил в штат больницы 11 сотрудников, заработной платой которых распорядился по своему усмотрению. Таким образом обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие медицинскому учреждению и администрации Магнитогорска на общую сумму около 35 миллионов рублей.

Кроме того, Черепанов приобретал за счет больницы дорогие лекарственные средства страдающей тяжелым заболеванием родственнице, которая находилась на лечении в учреждении в платной палате повышенной комфортности, при этом денежные средства в кассу учреждения не вносил.

Также следствие установило, что, являясь главным врачом больницы, Артем Черепанов систематически получал взятки от директора ООО «ЕвроДом» Глушкова за совершение входящих в его служебные полномочия действий по заключению муниципальных контрактов и договоров с возглавляемым им учреждением путем создания в нарушение положения о закупках для ООО «ЕвроДом» условий, при которых только с данным обществом заключались договоры и контракты, как при проведении торгов, так и без проведения торгов у единственного поставщика.

«За указанные действия обвиняемый получил взятку в размере 10 % от суммы муниципальных контрактов и договоров в общей сумме свыше 650 тысяч рублей. По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемого – квартиру и два земельных участка наложен арест. Прокуратурой района в защиту интересов государства обвиняемому предъявлен гражданский иск на указанную сумму причиненного ущерба», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.