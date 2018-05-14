14:53
В Магнитогорске «Камаз» насмерть сбил пенсионерку
В Магнитогорске (Челябинская область) «Камаз» насмерть сбил пенсионерку. Старушка шла к остановившемуся для посадки пассажиров трамваю.
Трагедия произошла сегодня, 14 мая, в половине девятого утра.
«37-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз» с полуприцепом совершил наезд на 85-летнюю женщину, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на остановке общественного транспорта к остановившемуся трамваю для посадки», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП старушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.