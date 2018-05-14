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14:53

В Магнитогорске «Камаз» насмерть сбил пенсионерку

В Магнитогорске (Челябинская область) «Камаз» насмерть сбил пенсионерку. Старушка шла к остановившемуся для посадки пассажиров трамваю.

Трагедия произошла сегодня, 14 мая, в половине девятого утра.

«37-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз» с полуприцепом совершил наезд на 85-летнюю женщину, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на остановке общественного транспорта к остановившемуся трамваю для посадки», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

 В результате ДТП старушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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Магнитогорск