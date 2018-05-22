В Магнитогорске новорожденный погиб от кишечной инфекции. Роддом закрыли

Родильный дом №1 Магнитогорска (Челябинской области) с 16 мая закрыли на дезинфекцию, после того, как трое младенцев заразились кишечной инфекцией. Один малыш скончался.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в роддоме, трое детей родились недоношенными. В связи со сниженным иммунитетом у них начала расти условно патогенная флора, с которой легко справляется здоровый организм. Младенцы были переведены в детскую больницу №3 Магнитогорска. У одного из малышей развился сепсис, врачи не смогли его спасти.

Мама погибшего мальчика утверждает, что инфекцию ребенку занесли в роддоме. «За последний месяц в роддоме №1 умерло трое детей. В том числе, мой сын, - написала в соцсетях женщина. - . Наш диагноз сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой. На данный момент в роддоме №1 проводится проверка. В ходе проверки обнаружили именно кишечную палочку. Ещё трое детей лежат в реанимации. Один в очень тяжелом состоянии».

Как пояснили в больнице, в настоящее время взяты смывы, пока все результаты отрицательные. Дальнейшее решение о судьбе роддома и виновности медперсонала будет принимать Роспотребнадзор.