В Магнитогорске подростки подкуривали от свечей в храме

В Магнитогорске (Челябинская область) подростки подкуривали от свечей в храме. Кроме того, они позировали на фоне икон.

Такая информация появилась в социальной сети «Подслушано Магнитогорск». Там же выложены фотографии, на которых запечатлены их действия.

Пост выложил анонимный пользователь, который тут же окрестил четырех подростков «моральными уродами».

Подобное поведение подростков вызвало бурю возмущения среди пользователей сети.

«Просто жесть», - написала Мария Сутягина.

«А где работники храма, стесняюсь спросить? Да и охранник там есть», - пишет Татьяна Васина.

«Не смотря что, что это девочки, и за такие деяния нос прям хочется сломать!!!», - пишет Виталий Сывчугов.

«Бестолочи, малолетки», - написал еще один пользователей.

Фото выложены совсем недавно, возможно поэтому реакции правоохранительных органов, представителей церкви, а также родителей подростков, которые должны узнать в них своих детей, пока не последовало.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.