В Магнитогорске произошел пожар в цехе крупнейшего производителя ПВХ продукции в России

Магнитогорские пожарные ликвидировали пожар в цехе по производству пластиковых панелей. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 21 мая на пульт службы 112 поступило сообщение о пожаре на территории цеха по изготовлению пластиковых панелей предприятия «Урал-Пласт». Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные расчеты Магнитогорского гарнизона были на месте вызова. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли 16 человек.

«Оперативное сосредоточение в районе горящего цеха большой межведомственной группировки позволило минимизировать последствия пожара. Прибывашие подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности, был организован штаб пожаротушения, сформированы звенья газодымозащитной службы. Основные усилия направили на скорейшую локализацию и ликвидацию горения. С поставленной задачей сотрудники МЧС справились», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В район происшествия направлена лаборатория для замеров проб окружающего воздуха. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.